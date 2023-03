Roma: dai trasporti al termovalorizzatore, fronte comune Rocca-Gualtieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema sottolineato dal presidente Rocca è molto importante: quello di fare un fronte comune sul fatto che il Lazio è penalizzato fortemente con il finanziamento del tpl e questo danneggia sia la Regione che Roma Capitale - ha ribadito Gualtieri - . Entrambi condividiamo l'esigenza e la necessità di rilanciare il tpl sia su gomma che su ferro, anche perché abbiamo tanti investimenti importanti sul trasporto che, altrimenti, rischiano di essere vanificati", ha concluso. Sulla questione sicurezza a Roma: "Sappiamo che questo è un problema - ha sottolineato Rocca -. Il sindaco è in contatto costante con il Ministro. Rispetto alle competenze, poche che la Regione ha, è totalmente a disposizione del sindaco per lavorare insieme anche su quel fronte. Però proprio sul tema sicurezza è stato di riflesso perché abbiamo parlato di inclusione. Di come creare dei meccanismi di inclusione e di attenuazione". (segue) (Rer)