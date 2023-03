Roma: dai trasporti al termovalorizzatore, fronte comune Rocca-Gualtieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre La Regione Lazio farà di tutto per sostenere la riforma sui poteri di Roma Capitale. "Cè tutta la volontà per fare in modo che Roma Capitale abbia tutti i poteri che merita - ha detto il governatore -. Io guardo quello che ci unisce e non ciò che ci divide. Non sono emersi elementi di distanza. Ci dobbiamo confrontare per il bene dei nostri cittadini", ha concluso Rocca. Soddisfatto il sindaco Gualtieri: "è stato un incontro molto positivo, cordiale, improntato a una reciproca volontà di collaborazione istituzionale, nell'interesse dei cittadini, di Roma e del Lazio. Di fronte alle tante sfide che abbiamo davanti a noi a partire dal Giubileo, dalla candidatura per l'Expo per il Pnrr abbiamo condiviso un metro di lavoro e poi ci siamo confrontati su tanti temi con una convergenza di impostazione - ha sottolineato il sindaco -. Non ci sono stati contrasti e dissensi, ma una reciproca volontà di lavorare insieme". Insomma le premesse di questo nuovo corso tra Regione e Comune sono positive: nessun elemento di divisione ma un intento comune di unire le forze per dare risposte ai cittadini. (Rer)