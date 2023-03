Governo: Crosetto, mai avuto discussioni con Meloni su vertici Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approfitto di un lungo volo di ritorno da Tokyo per togliermi alcuni sassolini. “Mai avuto discussioni o frizioni o scontri con Giorgia Meloni sui vertici di Leonardo o altro. Perché non ne abbiamo mai parlato e perché non parleremmo mai di persone ma dei requisiti necessari”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Rin)