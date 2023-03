Brasile: ministero Finanze prevede crescita pil all'1,61 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile che secondo i dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ibge) ha chiuso il 2022 con un ritmo di crescita superiore alle attese, al 2,9 per cento, in linea con una tendenza economica mondiale, si prepara a un rallentamento per l'anno in corso. La tendenza è evidenziata anche dai risultati ufficiali del Pil dello scorso anno, calato dello 0,2 per cento nel quarto trimestre del 2022. Anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha rivisto oggi, 17 marzo, al ribasso le previsioni di crescita del Brasile per l'anno in corso, portandole dal precedente 1,2 per cento all'attuale 1 per cento. Per il 2024, l'organizzazione con sede a Parigi prevede una crescita pari all'1,1 per cento, in calo dello 0,3 per cento rispetto a quella elaborata nel rapporto stilato a novembre 2022. (segue) (Brb)