Roma: dai trasporti al termovalorizzatore, fronte comune Rocca-Gualtieri

- Dal trasporto pubblico all'intesa sul termovalorizzatore per i rifiuti di Roma: la Regione Lazio e il Campidoglio fanno fronte comune. È durato circa un'ora e mezza il primo incontro ufficiale tra il neopresidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Non solo una stretta di mano, ma "sinergia" e "intesa" per lavorare "insieme" e dare risposte ai cittadini del Lazio e di Roma. Al termine del confronto Rocca ha spiegato: "E' stato un incontro positivo e conoscitivo, sono state toccate alcune tematiche di interesse comune. Ci siamo dati un metodo di lavoro". In primo piano la questione rifiuti, una sfida che Regione e Comune vogliono affrontare insieme per far crescere la percentuale di raccolta differenziata. Sulla questione del termovalorizzatore, il presidente Rocca ha definito interessante il piano per il trasporto su ferro per la viabilità esposto da Gualtieri, che metterebbe al sicuro la viabilità su via Ardeatina, principale punto di attenzione regionale. (segue) (Rer)