Roma: dai trasporti al termovalorizzatore, fronte comune Rocca-Gualtieri (2)

22 luglio 2021

- "Sul luogo dell'inceneritore c'è una novità molto interessante. Sapete che in più di una occasione io avevo manifestato delle perplessità sull'Ardeatina per la viabilità, ma c'è un piano, che approfondirò ma che ripeto mi sembra molto interessante: il trasporto su ferro. Questo non dovrebbe avere un impatto sulla viabilità - ha detto Rocca -. C'è una volontà comune di lavorare sul recupero e il riciclo- ha proseguito Rocca- perché questa è una grande priorità e sfida della nostra Regione, cioè far salire la differenziata come percentuale a Roma e nella Regione. È uno degli obiettivi che abbiamo in comune", ha concluso. Fronte comune anche per potenziare il trasporto pubblico locale. "Abbiamo parlato del trasporto pubblico e del sotto dimensionamento della quota che spetta alla Regione Lazio e di conseguenza a Roma Capitale e su questo rimangono fortemente penalizzate - ha spiegato Rocca -. Quindi c'è la volontà di lavorare in maniera comune su questo tema per dare risposte ai cittadini e avere un trasporto di qualità. E su questo c'è grande serenità, sinergia e nessun elemento di divisione", ha concluso. Sulla stessa linea anche il sindaco Gualtieri. (segue) (Rer)