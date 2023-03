Medio Oriente: Cisgiordania, palestinese con coltello ucciso da militare israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è stato colpito e ucciso questa sera dopo aver tentato di accoltellare dei militari israeliani vicino alla città di Ramallah, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Salute palestinese. Secondo le forze di difesa israeliane (Idf), un palestinese di 23 anni, Yazan Omar Jamil Khasib, si è avvicinato alle truppe in modo sospetto a un incrocio tra la città di Baytin e l'insediamento di Beit El, in Cisgiordania. I militari hanno chiesto al sospetto di identificarsi, prima che tirasse fuori un coltello. Successivamente i militarihanno aperto il fuoco contro di lui. L'episodio è avvenuto in un momento di tensione in Cisgiordania. Gli attacchi terroristici palestinesi in Israele e in Cisgiordania negli ultimi mesi hanno provocato la morte di 14 israeliani e il ferimento di molti altri. Almeno 85 palestinesi sono stati uccisi dall'inizio dell'anno, la maggior parte durante attacchi o durante scontri con le forze di sicurezza. Alcuni dei palestinesi uccisi erano civili. (Res)