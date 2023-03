Torino: sindacati su morte operaio, conferma nostre preoccupazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Amel Marusic sul posto di lavoro conferma le nostre preoccupazioni già espresse nell'ultimo periodo. Lo hanno affermato in una nota congiunta Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil commentando la morte di un operaio di 33 anni oggi a San Mauro Torinese dopo la caduta da un tetto di un capannone. "Il settore delle costruzioni è uno tra i comparti con la più alta percentuale di infortuni gravi e mortali. E' necessario un intervento urgentissimo delle istituzioni affinché vengano rispettate in modo perentorio le norme di sicurezza che esistono e potrebbero salvare moltissime vite. Siamo studi di sentire sempre e solo proclami sterili. In attesa che le autorità competenti accertino la dinamica dell'incidente e perseguano le eventuali responsabilità dell'accaduto, esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del lavoratore deceduto. Basta morti sul lavoro", hanno concluso i sindacati. (Rpi)