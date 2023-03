Usa: documenti Mar-a-Lago, uno degli avvocati di Trump dovrà testimoniare di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli avvocati di Donald Trump, Evan Corcoran, dovrà testimoniare nuovamente nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella residenza privata dell’ex presidente degli Stati Uniti a Mar-a-Lago, in Florida. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che la decisione del giudice Beryl Howell è arrivata nel quadro delle indagini del consigliere speciale Jack Smith nei confronti di Trump. In precedenza, Corcoran ha già testimoniato di fronte al gran giurì, rifiutandosi però di rispondere ad alcune domande sulla base della segretezza che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente. Il dipartimento della Giustizia Usa ha però contestato questa affermazione, sottolineando che l’avvocato dovrebbe comunque rispondere in quanto le conversazioni private con Trump “potrebbero rientrare nella pianificazione di attività criminose”. (Was)