- Alla luce dei recenti fatti di Napoli e delle minacce degli ultras olandesi in vista di Roma-Feyenoord, “è opportuno chiedere il divieto di trasferta per i violenti”. Così una nota della Lega, che ricorda come “l’allora prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, aveva già vietato la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per Lazio-Feyenoord di coppa Uefa” e giocata nel settembre 2022. (Rin)