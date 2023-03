Sport: presentato a Vallelunga il 2023 Fim Enel MotoE World Championship (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisabetta Ripa, Ad di Enel X Way, ha affermato: “In qualità di Official Smart Charging Partner del Fim Enel MotoE World Championship, come Enel X Way faremo leva sulla nostra esperienza per fornire al campionato una soluzione di ricarica sostenibile. Forniremo due sistemi di ricarica integrati in una micro-rete completamente sostenibile che include anche una serie di sistemi di accumulo di batterie e pannelli solari. Questa soluzione, sviluppata appositamente per il campionato, ci dà l'opportunità di dimostrare che attraverso l'innovazione e le attività di ricerca e sviluppo possiamo offrire le migliori prestazioni nel campo della mobilità elettrica”. Carmelo Ezpeleta, Ad di Dorna, ha dichiarato: “Fin dall'inizio, quando abbiamo iniziato a collaborare con Enel, l’obiettivo per noi di Dorna e per il motorsport tutto è stato quello di prendere in considerazione qualsiasi tipo di nuova tecnologia, e quando l'elettricità ha iniziato ad avere un ruolo importante nel campo della mobilità, abbiamo capito come l’elettrico fosse una tecnologia fondamentale. Qualsiasi tipo di miglioramento negli ultimi 100 anni è arrivato dalle competizioni: moto, auto, ogni tipo di veicolo. Prima la tecnologia viene utilizzata in gara, per poi essere portata al perfezionamento. Quattro anni fa abbiamo pensato la stessa cosa. Abbiamo condiviso queste idee con Enel e Energica, il produttore precedente che ringraziamo per questi quattro anni, e l'obiettivo era sviluppare la tecnologia con i migliori team della MotoGP, sui migliori palcoscenici come la MotoGP, grazie anche all’amplificazione del mezzo televisivo - per portare le nuove tecnologie ai più alti livelli possibili". (segue) (Com)