Sport: presentato a Vallelunga il 2023 Fim Enel MotoE World Championship (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto contenti - ha proseguito Ezpeleta - le gare stanno diventando sempre più coinvolgenti e il nuovo corso con Ducati apre le porte a un altro livello, quindi il futuro si prospetta ancora più interessante. Quest'anno la competizione si trasforma in campionato mondiale, il Fim Enel MotoE World Championship: stiamo seguendo la strada giusta ed è importante fornire gli strumenti adatti all'industria per sviluppare nuove tecnologie. Come tutto ciò che facciamo in MotoGP, l'obiettivo è migliorare ogni giorno. Iniziamo ogni anno nella consapevolezza che l'anno successivo dovrà essere ancora più stimolante, e proseguiamo insieme lungo questa strada. Questo riguarda non solo le moto, ma anche il lavoro svolto da Enel e tutta la parte tecnologica, con il trasporto di caricatori e infrastrutture in giro per il mondo. Abbiamo iniziato a Jerez quattro anni fa e la prima esperienza è stata anche sfidante! Insieme abbiamo lavorato per migliorare e penso che oggi il Fim Enel MotoE World Championship sia molto diverso da allora. Conosciamo molto di più di quanto conoscevamo quattro anni fa e penso che tra quattro anni saremo in grado di dire lo stesso”. Nessun lancio sarebbe completo senza vedere le moto in pista, per questo la nuova Ducati V21L ha eseguito un giro dimostrativo lungo questa classica pista italiana nelle mani dell'esperto pilota Alex De Angelis. Vetrina perfetta per la nuova era, questo giro dimostrativo ha chiuso l’evento di lancio: ora tutto ciò che resta da fare è correre e incoronare il primo Campione del Mondo MotoE in assoluto. (Com)