Latina: Rocca su tragedia a Sermoneta, nostro impegno per sicurezza su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo, a nome della Regione Lazio, il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime dell'incidente verificatosi in un'azienda a Sermoneta. La sicurezza sul lavoro è una priorità di questo governo regionale. Lavoreremo per far sì che non si leggano più notizie come questa". Lo scrive sui social il presidente della regione Lazio Francesco Rocca a proposito del 34enne e del 35enne morti a causa dell'esplosione di una bombola di ossigeno. (Com)