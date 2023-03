Tunisia: ministro Interno Charfeddine annuncia le sue dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Tunisia, Taoufik Charfeddine, ha annunciato le dimissioni dal suo incarico ufficialmente per “motivi familiari”. L’annuncio è stato dato dallo stesso ministro ai media tunisini a margine di una cerimonia presso la scuola della Guardia nazionale a Bir Bouregba (nel governatorato di Nabeul). In base a quanto riferisce l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, prima di ringraziare il presidente tunisino Kais Saied, Charfeddine ha affermato di aver preso questa decisione per dedicarsi ai suoi figli e alla sua famiglia. (segue) (Tut)