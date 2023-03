Tunisia: ministro Interno Charfeddine annuncia le sue dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato onorato di svolgere l'incarico a capo del ministero dell'Interno affidatomi dal presidente della Repubblica, non è stato facile, e rivolgo il mio ringraziamento e la mia stima al presidente per la sua preziosa fiducia e a chi ieri ha capito la situazione e ha accettato la decisione che mi svincola dal portare avanti questa missione", ha dichiarato Charfeddine ai giornalisti, rivelando di aver presentato già ieri le sue dimissioni a Saied. "Un'altra missione mi chiama (…) la più importante di tutte. Gli uomini e le donne sono numerosi, ma un padre è unico e ho investito in una missione che mi è stata data mia moglie, che riposi in pace, ed è ora che io ritorni dai miei figli", ha dichiarato il ministro. La moglie del ministro Charfeddine, madre di tre figli, è deceduta nel giugno 2022 a seguito di un incendio causato da una fuga di gas nell'abitazione di famiglia.(Tut)