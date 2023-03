Unità nazionale: Calderoli, voglio realizzarla grazie all'autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va bene festeggiare il principio dell'unità nazionale “ma oggi bisogna dargli finalmente un'attuazione, cosa che io intendo fare utilizzando l'autonomia differenziata regionale, avendo soprattutto come obiettivo proprio l'unitarietà ovvero che i diritti civili e sociali debbano essere garantiti a tutti su tutto il territorio nazionale. E questo obiettivo voglio realizzarlo attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che definiscono i diritti civili e sociali a cui ha diritto il cittadino, ogni cittadino, in ogni area del Paese”. Lo dichiara in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Oggi è la giornata dell'Unità d'Italia e sarebbe giusto e doveroso festeggiarla, e vorrei farlo anch'io, ma purtroppo sono costretto - aggiunge - ad utilizzare il condizionale, perché se dovessimo festeggiarla veramente questa unità, allo stato attuale, festeggeremmo un qualcosa che è solo scritto in Costituzione, un qualcosa auspicato da tutti e in primis dal sottoscritto, ma un qualcosa che purtroppo non esiste nella realtà dei fatti, nella realtà di tutti i giorni. Qualunque tipo di parametro di riferimento possa essere utilizzato, dal Pil, dall'occupazione, fino ai servizi erogati ai cittadini, qualunque di questi parametri testimonia una dicotomia del Paese, peraltro una divisione del Paese non solo per due ma per tre, per quattro o per cinque, perché l'unitarietà non esiste non solo su un asse nord-sud ma non esiste neppure in termini di diritti sociali nemmeno su assi diversi come le periferie rispetto ai centri delle grandi città, alle zone di montagne, all'insularità, ancora di più nelle piccole isole, o nelle aree marginali del Paese, e questo credo sia sotto gli occhi di tutti". (segue) (Rin)