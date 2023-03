Unità nazionale: Calderoli, voglio realizzarla grazie all'autonomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là delle 23 materie che potrebbero essere oggetto di devoluzione alle singole Regioni, una devoluzione possibile ma non scontata perché sottoposta ad una valutazione del governo e del Parlamento, io mi chiedo se a fronte di una precisa definizione dei tributi che il cittadino deve pagare con certezza agli enti locali o allo Stato, al di là della riforma fiscale che sta venendo attuata, quando finalmente verranno definiti anche i servizi che in funzione di quel pagamento al cittadino dovranno poi essere davvero resi, indipendentemente dal fatto che questi servizi siano erogati da un Comune, da una Provincia, da una Regione o dallo Stato", sottolinea Calderoli, che prosegue: "Nel momento in cui si riuscirà davvero a definire il giusto 'quantum' che un cittadino deve pagare, e la giusta conseguente corrispondenza ai servizi cui ha diritto di ricevere, allora decideremo poi quale sia il livello amministrativo più efficace tra Comuni, Province, Regioni o Stato che possa erogare quel servizio a quel cittadino, garantendo così i migliori risultati possibili. Chi nega questo principio dimostra egoismo e manca di rispetto non solo nei confronti delle Regioni che vogliono assumersi questo onere e crescere di più, ma manca di rispetto anche ai propri cittadini cui nega non solo il diritto ad un'ulteriore crescita ma anche il raggiungimento di quel livello minimo di diritti che andrebbero garantiti a livello nazionale, e che invece oggi non sono affatto garantiti. Una volta realizzato tutto questo allora festeggerò anch'io con convinzione questa Unità d'Italia". (Rin)