23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran partecipa alla presentazione di Hub Merlata, portineria di quartiere e progetto multiservizi realizzato da Ecopolis Servizi e destinato ai residenti di Cascina Merlata. Partecipano all'iniziativa Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8 e Vincenzo Barbieri, presidente Delta Ecopolis.via Daimler 8, angolo via Pasolini (ore 11)VARIEPunto stampa del ministro alle infrastrutture e leder della Lega, Matteo SalviniGazebo Lega Viale Papiniano/Piazza Sant’Agostino (ore 11)Prima edizione del Premio Costruiamo il Futuro speciale Edison per Valcamonica e Val Caffaro. Intervengono, tra gli altri, Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro; Simona Tironi, assessore all'Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia; Davide Caparini, consigliere regionale Lombardia.Garden Multivision di Darfo Boario Terme/Bs (ore 11)Corteo nazionale antifascismo é anticapitalismoPiazzale Loreto (ore 14:30)Presidio per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali organizzata da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay Milano. È presente, tra gli altri, la segretaria del Partito democratico, Ely Schlein.piazza della Scala (ore 15)Convegno per ricordare Filippo Crivelli a un anno dalla scomparsa.Teatro alla Scala, Ridotto dei Palchi (ore 16)Fondazione Michele Cea ETS presenta il secondo incontro del Workshop di Storia dell'Arte "CuriosArtando" dal titolo: "Un Apostrofo Rosa".Unipol Sai, Via A. Binda 40 (ore 18:30) (Rem)