Torino: Lo Russo incontra il vicepresidente della commissione Europea Timmermans

- Si è svolto oggi a Palazzo Civico l'incontro tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il vicepresidente della commissione Europea Frans Timmermans. L'evento è stato reso possibile dalla concomitanza con il Cities forum che si è svolto ieri e oggi a Torino e ha visto la partecipazione dello stesso Timmermans in qualità di oratore. Sono stati numerosi i temi di cui hanno discusso Lo Russo e Timmermans: "Abbiamo parlato di come accompagnare la transizione con degli strumenti adeguati in un territorio come il nostro - ha affermato Lo Russo -. Inoltre, ho parlato della candidatura di Torino come sede dell'Autorità europea anticorruzione e delle difficoltà nel riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali per i sindaci Italiani e della necessità che il Parlamento intervenga. Ho parlato di questo tema perché lui è molto sensibile in quanto era parlamentare nei Paesi Bassi quando fu il primo paese al mondo ad approvare il matrimonio egualitario. E lui si farà portatore di questo tema nelle sedi Europee", ha concluso. (Rpi)