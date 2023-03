Torino: furti nei negozi, Confesercenti incontra il Questore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confesercenti ha incontrato oggi il Questore di Torino per avere garanzie sui controlli a seguito dei furti e delle spaccate subite dai negozi negli ultimi tempi. – “Ci è stato assicurato il massimo impegno per contrastare il fenomeno dei furti e delle spaccate, che preoccupa commercianti e cittadini - ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - Abbiamo avuto la più ampia disponibilità e la rassicurazione che saranno rafforzati i controlli e gli interventi. È ciò che i commercianti si attendono e di ciò ringraziamo il questore. Da parte nostra, abbiamo proposto di organizzare un serie di incontri fra i commercianti e i rappresentanti della Polizia di Stato. L’intento è quello di fornire loro alcuni consigli sul modo di gestire una situazione critica come un furto, non solo nel malaugurato caso che si verifichi, ma anche in termini di prevenzione: messa in sicurezza del punto vendita, allarmi, serrande e tutti gli altri accorgimenti in grado di ridurre il rischio", ha concluso.(Rpi)