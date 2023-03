Nato: Usa, bene Turchia su adesione Finlandia, faccia lo stesso con Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente la decisione del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha annunciato oggi di voler inviare al parlamento di Ankara il protocollo per ratificare l’adesione della Finlandia alla Nato. Lo ha detto in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. “Esortiamo le autorità turche a fare lo stesso per la Svezia, e chiediamo nuovamente all’Ungheria di concludere rapidamente l’approvazione del processo di ratifica per entrambi i Paesi”, ha detto, aggiungendo che Svezia e Finlandia sono nazioni “forti e capaci, allineate con i valori della Nato e che contribuiranno significativamente alla sicurezza dell’alleanza”. (Was)