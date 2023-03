Famiglia: riforma fiscale e denatalità al centro dell’assemblea Forum Associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Roma l’Assemblea generale del Forum delle Associazioni familiari. Hanno preso parte all’evento – riferisce una nota – importanti figure istituzionali quali il ministro per le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci e Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat. L’assemblea ha sancito la fine del mandato di Gigi De Palo, che ha ricoperto dal 2015 il ruolo di presidente del Forum. Affrontando numerosi temi, dalla riforma fiscale al problema strutturale del calo delle nascite, De Palo ha ricordato nella sua relazione di fine mandato come “il governo ha una grande opportunità: fare una riforma fiscale che finalmente tenga conto in maniera seria della composizione familiare e del ruolo strategico delle famiglie. È un grande assist che la storia offre e c'è la volontà politica espressa in più occasioni. Ma al momento la delega fiscale è priva del tema famiglia, speriamo che sia una bozza e che alla fine ci possa essere qualora che cambi davvero la vita della famiglie. Chiediamo di migliorare l'assegno unico già dal prossimo anno: è determinante lavorare oggi per mettere risorse a novembre. Una riforma fiscale – ha concluso – che tenga conto della progressività, noi avevamo proposto un fattore famiglia. E poi utilizziamo i fondi del Pnrr anche in chiave natalità". (segue) (Com)