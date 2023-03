Famiglia: riforma fiscale e denatalità al centro dell’assemblea Forum Associazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eugenia Roccella, ministro per le Pari opportunità, ha inoltre dichiarato: “Nella riforma fiscale abbiamo inserito il criterio della famiglia e dei figli al primo posto. Non lo abbiamo affatto archiviato e c'è il tema della difesa dell'assegno unico. Adesso c'è un problema con l'assegno unico, si tratta di difenderlo, perché il provvedimento ha qualche problema con l'Unione europea”. E sulla denatalità ha aggiunto: “Abbiamo iniziato con passo significati già con la legge di bilancio, pur avendo pochissimo spazio dal punto di vista delle risorse e del tempo. Abbiamo investito un miliardo e mezzo sulla famiglia, una cifra che a mia memoria non ha precedenti”. "Lavorare insieme nella stessa direzione per sostenere le famiglie, soprattutto le famiglie più deboli, le famiglie più fragili, per me è un valore importantissimo che dobbiamo portare avanti insieme. È davvero strategico essere qui oggi e incoraggiare un nuovo cammino e un percorso rinnovato anche per il Forum delle associazione familiari", ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha proseguito: "La riforma del fisco è una riforma importantissima che aspettavamo da tanti anni. Sicuramente si vedrà appieno nei decreti attuativi nei quali io stessa ho chiesto di inserire anche dei riferimenti alle detassazioni per le famiglie più fragili, per le famiglie con persone con disabilità e le famiglie dove il carico di cura, di lavoro e tanti aspetti anche emotivi fanno davvero la differenza e mettono davvero a rischio povertà". (segue) (Com)