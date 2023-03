Famiglia: riforma fiscale e denatalità al centro dell’assemblea Forum Associazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ha affermato: “Lavoro e famiglia sono due facce della stessa medaglia, sono valori insiti nella nostra Costituzione. Siamo fermamente convinti che per promuovere l'Italia abbiamo la necessità di promuovere la famiglia, la natalità e la cultura di un lavoro che diventa accessibile per tutti. Certamente per le donne, certamente per i bambini che devono avere una famiglia capace di poter sostenere la loro vita e la loro crescita”. Il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, ha sottolineato invece come "ogni anno facciamo il record della più bassa natalità di sempre. Nel 2021 abbiamo 400 mila nati e nei primi 11 mesi del 2022, rispetto agli stessi mesi del 2021, registriamo il 3 per cento di nati meno. Usciranno lunedì i dati dell'intero 2022, però è verosimile che si sia sfondato al ribasso il tetto dei 400 mila nati. L'Italia è un malato la cui diagnosi è' chiara e si conoscono anche quali sarebbero le terapie. Qualcosa si è fatto però bisogna continuare in quella direzione e accentuare alcuni aspetti. Penso soprattutto alla conciliazione vita-lavoro perché il tema non è' solo il costo dei figli, ma i figli vincolano e condizionano i progetti di vita. Quindi l'idea di un avere un bambino piace, ma le coppie aspettano. Conosciamo quali sono i punti deboli". Nella giornata di domani sarà nominato e annunciato il nuovo presidente del Forum Famiglie. (Com)