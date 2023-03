Roma: Gualtieri, su vicenda hostess Acea attendiamo esiti indagine interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la vicenda delle denunce di alcune hostess di Acea su presunte vessazioni subite "l'azienda ha già svolto un'indagine interna e ne sta svolgendo un'altra. Quindi guardiamo con grande attenzione. Intanto saluto con favore l'accordo sindacale che l'azienda ha raggiunto ieri proprio sui temi della valorizzazione della qualità del lavoro e delle persone". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine dell'incontro con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, presso la sede della Regione in via Cristoforo Colombo. "A mio giudizio in questi anni c'è stato un abuso delle esternalizzazioni che hanno portato allo svolgimento di funzioni con condizioni contrattuali legittime, ma a mio giudizio improprie, quindi penso sia positivo se l'azienda procederà all'internazionalizzazione di alcune funzioni", ha concluso Gualtieri. (Rer)