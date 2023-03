© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 marzo, alle ore 11, la commissione Difesa della Camera svolge l'audizione del comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della commissione. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)