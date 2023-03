Trasporti: Grimaldi (Ics) a "Nova", importante affrontare tema sostenibilità nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ogni crisi può nascere un’opportunità, e questo vale anche per il settore dei trasporti e delle infrastrutture portuali, con un occhio alla sostenibilità. Lo ha detto Emanuelle Grimaldi, presidente dell’International Chamber of Shipping (Ics) e amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, parlando con “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli. “Chi ha fatto i compiti, e li ha fatti bene, anche negli ultimi anni non solo a dimostrato di essere resiliente ma talvolta ha presentato i migliori risultati”, ha sottolineato Grimaldi. Le tre aziende Grimaldi Lines, Finnlines e Atlantic Container Line, “che hanno compiuto ormai 80 anni, tutte e tre hanno fatto il miglior risultato della storia negli ultimi due anni”, ha aggiunto l’ad. In ottica futura, l’intermodalità, “in un progetto logistico, vuol dire coniugare la strada - che è l’ultimo chilometro - il ferro e il mare in una maniera organica ma anche efficiente e sostenibile”, ha spiegato. La sostenibilità non si esprime “solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico”. “Oggi sicuramente la scelta del mare e quella del ferro” sono “molto spesso” le più competitive, “almeno sulle medie e lunghe distanze”, ha osservato Grimaldi. Serve “coniugare questi tipi di trasporto” e tutto questo deve avvenire “senza fare danni nelle piattaforme logistiche”, ha aggiunto Grimaldi. (segue) (Rin)