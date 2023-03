Paraguay-Portogallo: incontro di consultazione politica per approfondire relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del governo di Paraguay e Portogallo si sono incontrati nell'ambito del secondo incontro del Meccanismo di consultazione politica tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi, istituito per rafforzare e approfondire le relazioni bilaterali. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Paraguay in una nota. La riunione è stata presieduta dal viceministro degli Esteri del Paraguay, Raul Silvero, e dal sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione del Portogallo, Francisco André. Erano presenti anche l'ambasciatore del Paraguay in Portogallo, Julio Duarte Van Humbeck, e l'ambasciatore del Portogallo in Paraguay, José Federico Viola de Drummond Ludovice. I rappresentanti delle rispettive delegazioni "hanno evidenziato la rilevanza del Meccanismo di consultazione politica, quale spazio di conoscenza reciproca e opportunità di scambio per promuovere legami politici, economici, commerciali e di cooperazione in vari ambiti". (segue) (Brb)