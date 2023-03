Paraguay-Portogallo: incontro di consultazione politica per approfondire relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro paraguaiano Silvero ha sottolineato "l'importanza per il Paraguay di avere un'ambasciata portoghese con sede ad Assunzione, che consentirebbe di sfruttare il potenziale che deriverebbe da un rapporto più stretto e diretto". Attualmente le relazioni diplomatiche tra i due paesi sono gestiti dall'ambasciata portoghese a Buenos Aires, in Argentina. Tra i punti all'ordine del giorno di è discusso della cooperazione bilaterale, nel cui ambito i "è stata espressa l'intenzione di continuare a lavorare alla negoziazione di accordi bilaterali che rafforzino e stimolino i legami politici ed economici tra i due paesi". Come segnale di intesa "nell'occasione è stato firmato l'Accordo per l'esercizio di attività professionali retribuite da parte dei familiari a carico del personale delle rappresentanze diplomatiche e Consolari dei due Paesi". (segue) (Brb)