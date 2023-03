Paraguay-Portogallo: incontro di consultazione politica per approfondire relazioni bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sfera multilaterale "hanno evidenziato l'impegno di entrambi i paesi per lo spazio iberoamericano e le iniziative sviluppate nell'ambito della Conferenza iberoamericana, il cui prossimo vertice è previsto per il prossimo 25 marzo, nella Repubblica Dominicana". In quest'ambito è stata evidenziato la volontà del nostro paese di continuare ad avanzare verso la firma dell'accordo commerciale tra Mercato comune del Sud (Mercosur) e Unione europea (Ue) e l'interesse a rinnovare i legami esistenti tra l'America Latina e i Caraibi e l'Unione europea, attraverso la partecipazione al Vertice Celac che si svolgerà il prossimo luglio a Bruxelles. Infine, le autorità dei due Paesi "hanno evidenziato le visioni condivise in relazione alla promozione e difesa dei diritti umani, alla lotta ai cambiamenti climatici, all'impegno per lo sviluppo sostenibile. (Brb)