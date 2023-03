Medio Oriente: media, domenica riunione al Cairo sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro vertice d'emergenza sulla sicurezza in Medio Oriente dovrebbe tenersi domenica 19 marzo, in Egitto. Lo riferisce il sito internet del quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth", secondo cui parteciperanno all'incontro delegazioni israeliane, palestinesi, giordane, egiziane e statunitensi parteciperanno all'incontro. La riunione verterà sulla sicurezza nel mese di Ramadan, il periodo in cui i musulmani digiunano dall'alba al tramonto. Quest'anno il Ramadan dovrebbe iniziare il 23 marzo. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Tzachi Hanegbi, guiderà la delegazione israeliana, composta anche dal capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e dal consulente legale del ministero degli Esteri, Tal Becker. (Res)