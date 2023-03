Balcani: Tajani in Croazia e Slovenia, migranti e cooperazione economica al centro dei colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è stato oggi in missione in Croazia e Slovenia. A Zagabria Tajani ha incontrato il primo ministro, Andrej Plenkovic, e il ministro degli Esteri, Grlic-Radman. Tajani ha definito la Croazia un partner chiave per l’Italia, da un punto di vista politico oltre che economico-commerciale, scientifico, tecnologico e culturale. Il ministro degli Esteri si è congratulato con Zagabria per il suo ingresso nell’area Schengen, "che l’Italia ha sempre sostenuto". Tajani ha sottolineato “l’importanza del business forum Italia-Croazia” che si svolgerà a Zagabria nella seconda metà dell’anno. Il capo della diplomazia italiana ha spiegato anche che la stabilità della regione dei Balcani occidentali è cruciale nel contesto dei flussi di immigrazione irregolare. “Purtroppo per l’Italia, anche il Corridoio balcanico” dei migranti “rappresenta una preoccupazione perché la regione Friuli Venezia Giulia rischia di avere sempre più immigrati irregolari che arrivano attraverso questa rotta”, ha spiegato il ministro. (segue) (Res)