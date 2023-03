Balcani: Tajani in Croazia e Slovenia, migranti e cooperazione economica al centro dei colloqui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lubiana, incontrando il premier Robert Golob, Tajani ha detto che “la Slovenia è un partner economico-commerciale di grande importanza per l’Italia e porta di accesso alla regione balcanica". Sul tema delle migrazioni, il ministro degli Esteri sloveno, Tanja Fajon, ha dichiarato che il suo Paese farà il possibile per affrontare insieme all’Italia il fenomeno lungo il confine esterno all’area di Schengen. “Italia e Slovenia cooperano molto bene con le rispettive polizie e le pattuglie miste per controllare il confine tra i due Paesi”, ha detto la ministra. Sul fronte della cooperazione economica, Tajani ha detto che questa è già buona ma che Roma e Lubiana promuoveranno business forum e joint venture tra le rispettive imprese. “Vogliamo avere più imprese italiane che vengono a lavorare in Slovenia e più imprese slovene che vengono a lavorare in Italia, oltre a joint venture che possano aumentare l’occupazione in entrambi i Paesi”, ha detto il ministro. “Vogliamo incrementare i voli tra Roma e Lubiana, anche in vista dei grandi eventi attesi a Roma, penso al grande vertice sull’alimentazione di luglio, alla Ryder Cup, al Giro d’Italia, al Giubileo e, perché no, anche a Expo2030”, ha continuato Tajani. (Res)