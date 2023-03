Camera: 21 marzo audizioni Agrinsieme e Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 marzo, la commissione Agricoltura della Camera svolge in videoconferenza le audizioni di Agrinsieme e Coldiretti sui seguenti argomenti: ore 11, promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo; ore 11:30, castanicoltura; ore 12, denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali; ore 12:30, sviluppo del settore apistico; ore 13, disciplina, promozione e valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)