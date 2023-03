Camera: 21 marzo convegno "Una democrazia matura - I 30 anni dall'elezione diretta dei sindaci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 marzo, alle ore 15, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Una democrazia matura - I 30 anni dall'elezione diretta dei sindaci: stabilità e governabilità". Saluto istituzionale del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Franco Bassanini, presidente Astrid, Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Alessandro Cattaneo, presidente gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi presidente - Ppe, Tommaso Foti, presidente gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, Andrea Gnassi, gruppo parlamentare Partito democratico, Maurizio Lupi, presidente gruppo parlamentare Noi moderati, Riccardo Molinari, presidente gruppo parlamentare Lega Salvini premier, Matteo Richetti, presidente gruppo parlamentare Azione-Italia viva, Francesco Silvestri, presidente gruppo parlamentare Movimento cinque stelle, Luana Zanella, presidente gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra. Modera Bruno Vespa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)