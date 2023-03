Salario minimo: M5s, caso Germania smentisce falsità dette da Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro, "è imbarazzante la superficialità con la quale Giorgia Meloni affronta i temi del lavoro, come il salario minimo. Oggi, al congresso della Cgil, il premier ha ribadito il suo 'no' all'introduzione di tale misura in Italia con argomentazioni che non stanno in piedi e, soprattutto, mostrando di non conoscere minimamente cosa prevede la proposta del M5S, a prima firma del presidente Giuseppe Conte. Glielo rispieghiamo: la nostra pdl punta a sostenere la contrattazione collettiva, non a sostituirla, stabilendo che nessun lavoratore può guadagnare meno di quanto previsto dai Ccnl più rappresentativi, ossia quelli firmati dalle principali associazioni sindacali e datoriali. Altresì - continuano i parlamentari in una nota - prevede che il salario minimo stabilito dal contratto collettivo non possa mai scendere sotto i 9 euro lordi l'ora. Una soglia di dignità la cui fissazione, secondo l'Inapp, favorirebbe soprattutto le lavoratrici: il 23,3 per cento di loro vedrebbe crescere le paghe. Consigliamo a Meloni di studiare il caso della Germania, dove contrattazione collettiva e salario minimo coesistono. Così, magari, la smetterà di continuare a dire falsità". (Com)