Usa: Biden su crisi delle banche, puniremo i responsabili

- I provvedimenti presi nell’ultima settimana dall’amministrazione Biden, dopo il fallimento di Silicon Valley Bank, hanno consentito di mantenere la resilienza e la stabilità del settore bancario nazionale, proteggendo le imprese e i posti di lavoro. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Ribadisco ai cittadini che possono stare tranquilli in merito ai propri depositi, e anche che il governo federale è determinato a portare alla giustizia i responsabili di questa situazione: nessuno è al di sopra della legge”, ha aggiunto, sottolineando che le autorità regolamentari dovrebbero essere messe nella condizione di colpire i compensi dei dirigenti bancari, imporre sanzioni civili e vietare a determinate persone di cercare nuovi impieghi nel comparto bancario. (Was)