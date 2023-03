Turchia-Iran: colloquio telefonico tra ministri Esteri, focus su accordo con Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto lo scorso 10 marzo a Pechino, in Cina, per la normalizzazione delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita è stato il tema al centro del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, e l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana “Tasnim”, il responsabile della diplomazia di Teheran ha descritto “l’interazione positiva tra Paesi vicini e della regione come base per lo sviluppo della pace e della stabilità del Medio Oriente”. In base a quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana, il ministro degli Esteri turco ha accolto con favore l'accordo tra Iran e Arabia Saudita e ha espresso fiducia che porterà a rafforzare le posizioni del mondo islamico e la sinergia tra i Paesi islamici per trovare una soluzione delle principali questioni regionali.(Res)