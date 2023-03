Roma Capitale: Rocca, Regione farà di tutto per riforma poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio farà di tutto per sostenere la riforma sui poteri di Roma Capitale. "Abbiamo ragionato su un altro aspetto fondamentale che la Regione Lazio farà di tutto per sostenere i poteri a Roma Capitale: c'è tutta la volontà per fare in modo che Roma Capitale abbia tutti i poteri che merita. Farò di tutto ". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al termine dell'incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, avvenuto presso la sede della giunta regionale su via Cristoforo Colombo. "Io guardo quello che ci unisce e non ciò che ci divide. Non sono emersi elementi di distanza. Ci dobbiamo confrontare per il bene dei nostri cittadini", ha concluso Rocca. (Rer)