Libia: Irlanda potrebbe inviare nave per far rispettare embargo armi dell’Onu

- Il governo irlandese dovrebbe approvare a breve un piano per l’invio di una nave per pattugliare le acque antistanti le coste mediterranee dell’Africa settentrionale, in particolare quelle della Libia, per verificare che sia rispettato l’embargo sulle armi disposto nel 2020 dalle Nazioni unite. Lo riferisce il quotidiano irlandese “The Irish Times”, secondo il quale la nave in questione dovrebbe giungere a destinazione il prossimo giugno e dovrebbe avere l’ulteriore compito di impedire la tratta di esseri umani e le esportazioni illegali di petrolio dalla Libia. La decisione di Dublino si inscrive nel quadro dell’Operazione militare aeronavale “Operation Eurnavfor Med Irini”. Il piano per il contributo irlandese è stato presentato al Governo, dal quale si attende un esito positivo nel futuro immediato. Il dipartimento della Difesa di Dublino, tuttavia, ha rifiutato di rilasciare commenti in merito, limitandosi a precisare che “nessuna decisione è stata presa dall’Irlanda riguardo lo stanziamento di risorse per l’Operazione Irini”. Lo scorso febbraio, tuttavia, il segretario generale del dipartimento della Difesa irlandese, Jacqui McCrum, durante la sua visita ufficiale a Roma, aveva visitato le sedi dell’Operazione Irini, cui attualmente prendono parte 24 Paesi. In quell’occasione sarebbe stata discussa l’ipotesi di inviare una nave, anche se ancora non è chiaro che tipo di imbarcazione Dublino intenda impiegare. (Lit)