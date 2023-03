Demografia: Blangiardo (Istat), verso meno di 400 mila nati nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 20 marzo uscirà il rapporto dell’Istat sul bilancio demografico dell’anno 2022. “Nel 2021 in Italia sono nati 400 mila bambini, nei primi 11 mesi del 2022 il numero delle nascite è stato del 3 per cento inferiore rispetto agli 11 mesi del 2021: direi che non è una sorpresa aspettarsi che lunedì venga fuori un numero che sfonda al ribasso i 400 mila nati”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, in occasione dell’Assemblea generale del Forum delle Associazioni Familiari. “In un Paese che negli ultimi quattro anni ha perso un milione di abitanti, se perdiamo la nostra dimensione demografica, smettiamo di essere un grande Paese”, ha aggiunto Blangiardo. (Rin)