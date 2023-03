Speciale infrastrutture: Algeria, espansione porto petrolifero di Skikda verso la conclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e direttore generale della compagnia petrolifera algerina Sonatrach, Toufik Hakkar, ha ispezionato ieri i lavori di espansione del nuovo porto petrolifero di Skikda. Lo ha riferito un comunicato stampa di Sonatrach, secondo il quale Hakkar ha assistito a una presentazione tecnica presso il sito del progetto, il cui completamento ha raggiunto il 90 per cento. Si tratta infatti di uno dei progetti strategici sui quali Sonatrach fa affidamento per incrementare le proprie esportazioni di idrocarburi. Nel testo si chiarisce inoltre che il progetto ha un peso economico importante per l'Algeria, in quanto consentirà di aumentare le capacità di trasporto e scarico di idrocarburi, nonché di rafforzare le capacità di commercializzazione di gas naturale liquefatto (gnl) all'estero. La compagnia ha quindi precisato che il movimento delle navi cargo di grandi dimensioni, di conseguenza, vedrà una grande ripresa, viste le potenzialità che il nuovo porto offrirà per le navi da trasporto di gnl, con capacità di circa 220 mila metri cubi ciascuna, e per le petroliere, la cui capacità oscilla tra 50 e 250 mila tonnellate. (Ala)