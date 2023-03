Speciale infrastrutture: firmato protocollo d'intesa per realizzare una strada tra Libia e Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia e Niger hanno siglato ieri un memorandum d'intesa per avviare l'attuazione del progetto di realizzazione di una strada che collegherà la città libica di Misurata a quella nigerina di Tamanhat-Agades. Lo ha riferito il ministero dei Trasporti del governo di unità nazionale della Libia (Gun) sulla sua pagina Facebook, specificando che la stipula è avvenuta a margine dell'apertura del forum e della mostra "Made in Libya". L’esposizione, che si è tenuta in Niger, ha avuto come slogan "Niger, la terra delle opportunità promettenti e del commercio di transito. Il memorandum è stato firmato dal ministro dei Trasporti libico, Muhammad Al-Shahoubi, e dal ministro del Commercio nigerino, che mira a realizzare una strada di importanza strategica, che colleghi la Libia, come porta dell'Africa verso il Mediterraneo, con i paesi sub-sahariani. Il ministero, inoltre, ha affermato che la costruzione della strada rappresenterà un salto di qualità nell'economia di Libia e Niger, grazie ai profitti che si otterranno trasformando la regione in un crocevia per il commercio, il transito e il trasporto di merci. Il villaggio di Tamanhat, infatti, si trova nel sud della Libia, e in passato era considerato uno dei punti principali dell'antica rotta commerciale che attraversava vari paesi della regione del Sahel e del Sahara. Agades, invece, è la città più grande del nord del Niger. (Lit)