Speciale infrastrutture: sicurezza stradale, il 22 marzo riunione al ministero delle Infrastrutture con istituzioni e parti sociali

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, incontrerà al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) il prossimo 22 marzo anche associazioni di settore, istituzioni, esperti in materia di sicurezza stradale. Sarà l’occasione per presentare le linee programmatiche del Ministro e le modifiche al Codice della strada allo studio dei tecnici ministeriali, fin dall’insediamento di Salvini al dicastero di Porta Pia. Sono previsti almeno una cinquantina tra presidenti e rappresentanti delle associazioni e federazioni del settore trasporto e autotrasporto, Cnel, istituzioni e sindacati di categoria. Lo comunica in una nota il Mit. (Rin)