Usa: Dakota del Nord, Corte suprema blocca una legge per vietare l’aborto nello Stato

- La Corte suprema della Dakota del Nord ha bloccato il divieto quasi totale all’aborto nello Stato, affermando che la Costituzione protegge il diritto ad interrompere prematuramente la gravidanza in alcuni casi. La decisione della Corte suprema, che non è comunque definitiva, consentirà alle donne di continuare a chiedere una procedura di aborto fino a 22 settimane dopo l'ultimo ciclo mestruale, in base alla legge attualmente in vigore. “La Costituzione difende il diritto alla vita, alla sicurezza e alla salute, e questo garantisce alle donne incinte la possibilità di chiedere ed ottenere un aborto allo scopo di proteggere la propria vita e la propria salute”, si legge nella sentenza. La legge per vietare l’aborto, approvata dopo che la Corte suprema federale ha annullato la sentenza Roe v. Wade del 1973, è stata contestata già tre volte nel 2022, dal giudice Bruce Romanick del tribunale distrettuale della contea di Burleigh.(Was)