Ucraina-Russia: Shmyhal, insistiamo su una proroga di 120 giorni di accordo sul grano

- L'Ucraina insiste che l'accordo sul grano sia senza scadenza e si rinnovi automaticamente per 120 giorni. Lo ha affermato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, parlando ad una riunione governativa. Il premier ha osservato che l'Ucraina ha già esportato più di 24 milioni di tonnellate di cereali nell'ambito dell'iniziativa. Shmyhal ha sottolineato, inoltre, che una volta sbloccate le rotte marittime del Mar Nero, Kiev potrebbe esportare il doppio. "L'Ucraina gioca un ruolo chiave nella sicurezza alimentare mondiale. Pertanto, insistiamo sul fatto che l'accordo sul grano sia senza scadenza e si rinnovi automaticamente per 120 giorni", ha detto il primo ministro, aggiungendo che le Nazioni Unite e la Turchia condividono questa posizione. "I tentativi dell'aggressore di abbreviare la durata dell'accordo sono una manipolazione per (...) intensificare la crisi alimentare globale. Dobbiamo impedirlo", ha concluso Shmyhal. (Kiu)