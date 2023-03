Unità nazionale: Rampelli (Fd’I), all'Altare della patria con Meloni e La Russa brividi di orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anniversario della nostra unità nazionale “quest’anno ha un sapore diverso. Per la prima volta insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ad altre alte cariche dello Stato, ho avuto l'onore di celebrare questo 'compleanno' con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il presidente del Senato Ignazio La Russa”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, commentando la cerimonia di questa mattina all'Altare della Patria svolta insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ci siamo guardati con la coda dell'occhio, io Giorgia e Ignazio e ci siamo sentiti attraversare da un brivido d'orgoglio”, spiega Rampelli, che aggiunge: “Eravamo coloro i quali hanno fondato 11 anni fa Fratelli d'Italia, un partito a cui nessuno dava credito e oggi abbiamo tutti e tre, nei diversi ruoli, reso omaggio a chi ha dato la vita per fondare e poi difendere l'Italia”. “Tre personalità della destra italiana hanno rappresentato stavolta lo Stato e non una parte”, prosegue Rampelli, che conclude: “C'era vento teso, sole alto, aria limpida, c'erano le forze armate in alta uniforme, che cantavano, c'era la banda che ha suonato l'inno e c'erano tutti coloro che hanno visto spezzata la vita in cambio della nostra libertà. Grazie, figli d'Italia". (Rin)