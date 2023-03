Ucraina: Corte penale internazionale emette mandato arresto per Putin per deportazione bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge in una nota della Corte, "la Camera preliminare II ha ritenuto, sulla base delle istanze dell'accusa del 22 febbraio 2023, che vi siano fondati motivi per ritenere che ciascun sospettato sia responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, in pregiudizio dei bambini ucraini". La Camera ha ritenuto "che i mandati fossero segreti al fine di proteggere vittime e testimoni e anche per salvaguardare le indagini". Tuttavia, "consapevole che le condotte contestate nella fattispecie sarebbero in corso, e che la conoscenza pubblica dei mandati può contribuire a prevenire l'ulteriore commissione di reati, la Camera ha ritenuto che sia nell'interesse della giustizia autorizzare la cancelleria a rendere pubblica l'esistenza dei mandati, il nome degli indagati, i reati per i quali sono stati emessi i mandati e le modalità di responsabilità stabilite dalla Camera", spiega la nota. (Beb)