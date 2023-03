Sicilia: ministro Urso, regione può diventare polo produttivo di tecnologia green e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sicilia può diventare una regione produttrice “di tecnologia green e tecnologia digitale”. Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite di Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. “Abbiamo punte di eccellenze che tutti ci riconoscono per l’economia digitale”, ha detto Urso, ricordando anche gli investimenti nella valle dell’Etna e il progetto di Enel per realizzare “il più grande stabilimento di panelli solari d’Europa, con tecnologia competitiva rispetto a quella cinese”. Secondo il ministro, infatti, è necessario puntare di più e meglio “sulle rinnovabili”, superando “i problemi di burocrazia” per diventare appunto un “polo produttivo” di tecnologia green e digitale. (Res)