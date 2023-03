Infrastrutture: Salvini, con lavori su porto di Trieste innovazione, progresso e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovazione, attenzione all’ambiente e lavoro. Per il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, oggi in visita a Trieste, saranno questi i risultati dei lavori avviati al porto del capoluogo giuliano. "Ho visitato un porto straordinario che sta facendo lavori che porteranno innovazione, progresso e ambiente, con l’elettrificazione delle banchine e ripulitura dei fondali, e soprattutto tanto lavoro", ha detto il ministro, che è stato ospitato dalla Capitaneria di porto a bordo di una motovedetta, prima di visitare l’interporto di Gorizia. A Trieste Salvini ha parlato anche dei lavori in corso sulle infrastrutture della Regione, a partire dal potenziamento della linea ferroviaria Venezia -Trieste, su cui, ha detto "stiamo lavorando per velocizzare, ascoltando sempre i territori". (Frt)